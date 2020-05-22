НАТО созывает экстренное совещание

Совещание запланировали на пятницу, 22 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил один из дипломатов агентству AFP.

Послы будут обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выводит Штаты из Договора об открытом небе с Россией.

Также собеседник агентства добавил, что на встрече, которая состоится в пятницу днем по бельгийскому времени, должны проанализировать последствия объявления Трампа.

21 мая президент Дональд Трамп заявил, что США покидают Договор по открытому небу - международное соглашение 1992 года, позволяющее 34 его участникам проводить наблюдательные полеты над территориями других стран.

Ранее в этом месяце 16 бывших высокопоставленных европейских военных и оборонных чиновников подписали заявление в поддержку договора, в котором говорится, что выход США из договора станет ударом по глобальной безопасности и еще более подорвет международные соглашения о контроле над вооружениями.

Чиновники попросили США пересмотреть свой выход. Но если США уйдут, они призвали европейские государства оставаться в договоре, выполнять обязательства по договору и воздерживаться от ограничения продолжительности наблюдательных полетов или запрета полетов над определенными территориями.

Высокопоставленные представители администрации заявили, что осенью прошлого года Трамп приказал провести всесторонний анализ затрат и выгод участия США в Договоре по открытому небу. В конце восьмимесячного обзора, который включал обширный вклад со стороны союзников, стало ясно, что Америка больше не заинтересована оставаться участником договора, заявили официальные лица. США уведомили других участников договора в четверг, а Соединенные Штаты официально выйдут через шесть месяцев.

Высокопоставленные представители администрации заявили, что нарушения Россией договора стали основной причиной выхода из договора. Они сказали, что Россия ограничила полеты над Москвой и Чечней, а также под Абхазией и Южной Осетией. Российские ограничения также затрудняют проведение наблюдения в Калининграде, российском анклаве, зажатом между Литвой и Польшей, который является домом для российского Балтийского флота, сообщили они.

Россия использует незаконные ограничения на пролеты вдоль границы с Грузией в поддержку своего пропагандистского повествования о том, что оккупированные Россией анклавы Грузии являются независимыми странами. Высокопоставленные представители администрации заявили, что в соответствии с договором это является незаконным ограничением в сочетании с повествованием, оправдывающим региональную агрессию России.

В конгресс внесли законопроект, предлагающий запретить президенту США выходить из международных соглашений без одобрения законодателей.

Напомним, ранее стало известно, что в администрации президента США ведутся консультации на тему пересмотра договора между Соединенными Штатами и Россией о сокращении наступательных вооружений СНВ-3. Против продления СНВ-3 выступал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который больше не занимает эту должность. Он также поддерживал выход США из еще одного соглашения с Россией – Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив предыдущий, срок действия которого истек в 2009 году. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году.