Шесть украинских ВУЗов вошли в рейтинг лучших заведений мира

Шесть украинский высших учебных заведений вошли в список лучших ВУЗов мира в рейтинге QS World University Rankings 2020.

Харьковский национальный университет имени Каразина занял 491 место в мировом рейтинге, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко делит с другими ВУЗам 541-550 места, НТУ Харьковский политехнический институт – 651-700, НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 701-750, Сумской государственный университет – 701-750, Львовский политехнический институт – 751-800.

В Топ-пять ВУЗов мира вошли:

1. Массачусетский технологический институт;

2. Стэнфордский университет;

3. Гарвардский университет;

4. Оксфордский университет;

5. Калифорнийский технологический университет.

Лучший ВУЗ Европы в этом рейтинге – Швейцарский федеральный технологический институт.

Рейтинг составлялся компанией QS Quacquarelli Symonds - крупнейшим поставщиком аналитических услуг в глобальном секторе высшего образования по шести показателям: репутации ВУЗа в академической среде, цитированию научных публикаций, соотношению преподавателей и студентов, соотношению местных и иностранных студентов, оценке ВУЗа от выпускников и работодателей.