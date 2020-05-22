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22 мая 20, 12:17
В Южной Корее обеспокоены пропажей Ким Чен Ына
Ким Чен Ын
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Северокорейский лидер в третий раз в этом году надолго исчез из поля зрения общественности.
Северокорейский лидер в третий раз в этом году надолго исчез из поля зрения общественности.

Спецслужбы Южной Корее отслеживают информацию об участии лидера КНДР Ким Чен Ына в публичных мероприятиях. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил представитель министерства объединения Республики Корея на брифинге.
 
"Соответствующие органы внимательно следят", - сказал он, комментируя вопрос о длительном отсутствии лидера КНДР в публичной плоскости. Южнокорейский чиновник напомнил, что в январе уже был период, когда Ким Чен Ын не появлялся 21 день.
 
Лидер КНДР появился на публике 11 апреля и до 1 мая не было известно о его участии в мероприятиях. 
 
Как сообщалось, руководитель Северной Кореи впервые за 20 дней появился на публике, открыв Сунчхонский завод по производству минеральных удобрений.
 
После этого в течение 20 дней Ким Чен Ын снова исчез из публичной плоскости, спровоцировав сообщения о его болезни и смерти в южнокорейских СМИ.
Korrespondent
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