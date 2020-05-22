В Южной Корее обеспокоены пропажей Ким Чен Ына

Спецслужбы Южной Корее отслеживают информацию об участии лидера КНДР Ким Чен Ына в публичных мероприятиях. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил представитель министерства объединения Республики Корея на брифинге.

"Соответствующие органы внимательно следят", - сказал он, комментируя вопрос о длительном отсутствии лидера КНДР в публичной плоскости. Южнокорейский чиновник напомнил, что в январе уже был период, когда Ким Чен Ын не появлялся 21 день.

Лидер КНДР появился на публике 11 апреля и до 1 мая не было известно о его участии в мероприятиях.

Как сообщалось, руководитель Северной Кореи впервые за 20 дней появился на публике, открыв Сунчхонский завод по производству минеральных удобрений.

После этого в течение 20 дней Ким Чен Ын снова исчез из публичной плоскости, спровоцировав сообщения о его болезни и смерти в южнокорейских СМИ.