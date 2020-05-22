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22 мая 20, 12:49
Ким Чен Ын снова пропал на три недели
Ким Чен Ын
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Последние публичные фотографии диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына датируются 1 мая, с тех пор он снова пропал из публичной жизни.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова три недели подряд не появляется на публике. Об этом сегодня заявило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает Yonhap.

Волна слухов о здоровье Ким Чен Ына поднялась после того, как в апреле он на 20 дней пропал из публичной жизни. Высказывались предположения о тяжелых последствиях операции на сердце и даже о смерти северокорейского лидера.

Однако 2 мая СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии, на которых Ким Чен Ын участвует в церемонии, посвященной открытию завода удобрений. С тех пор он снова три недели не появляется на публике.

В правительстве Южной Кореи отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Ким Чен Ын не редко пропадает из публичного поля зрения. Самый долгий период его отсутствия случился в сентябре 2014 года, когда он пропал на 40 дней и вернулся с хромотой. Разведка Южной Кореи позже сообщила, что у него была удалена киста на лодыжке.

Источник: https://news.liga.net/
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