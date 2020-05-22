Польша ослабила карантин для сезонных рабочих из Украины

Иностранные граждане, приезжающие на сезонные работы в Польшу, могут приступить к обязанностям сразу, без пребывания на 14-дневной обсервации. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.





Он отметил, что такое послабление приняли только для работников сельского хозяйства, прибывающих из-за восточной границы.





В то же время, он сообщил, что ведомство до конца не знает, сколько таких рабочих приедет в страну.





Министр также пояснил, что Польша не может тестировать на коронавирус иностранных граждан, потому что это было бы незаконной государственной помощью.





Ардановский призвал поляков, которые в данный момент не работают, рассмотреть возможность работы по сбору урожая. Он отметил, что это важно для предотвращения дефицита продовольствия и роста цен на продукты.



