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22 мая 20, 12:54
Польша ослабила карантин для сезонных рабочих из Украины
работа
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В Польше решили привлекать иностранных работников к сбору урожая сразу после прибытия, без карантина
Иностранные граждане, приезжающие на сезонные работы в Польшу, могут приступить к обязанностям сразу, без пребывания на 14-дневной обсервации. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.

Он отметил, что такое послабление приняли только для работников сельского хозяйства, прибывающих из-за восточной границы.

В то же время, он сообщил, что ведомство до конца не знает, сколько таких рабочих приедет в страну.

Министр также пояснил, что Польша не может тестировать на коронавирус иностранных граждан, потому что это было бы незаконной государственной помощью.

Ардановский призвал поляков, которые в данный момент не работают, рассмотреть возможность работы по сбору урожая. Он отметил, что это важно для предотвращения дефицита продовольствия и роста цен на продукты.

Источник: https://biz.liga.net/
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