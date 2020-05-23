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23 мая 20, 09:22
США ввели санкции против 30 компаний и организаций Китая
Санкции США
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Министерство торговли США ввело санкции против 33 китайских компаний и организаций

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) объявило о введении санкций против 33 государственных и частных организаций, связанных с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства. 

BIS опубликовало два релиза. В первом говорится, что США вводят санкции против 24 организаций "за участие в действиях, противоречащих нацбезопасности или внешнеполитическим интересам США".

Эти структуры, против которых ввели санкции, базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах. Они представляют "серьезный риск, поскольку содействуют закупке предметов для военного конечного использования в Китае".

Во втором релизе сообщается, что Институт судебной экспертизы Минбезопасности Китая и восемь компаний попали под санкции за "соучастие в нарушении прав человека".

Нарушения прав человека, говорят в США, были совершены "в ходе китайской кампании репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного надзора за уйгурами, этническими казахами и другими членами групп мусульманских меньшинств в Синьцзянском автономном округе".
liga.net
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