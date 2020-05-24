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24 мая 20, 08:25
В Бразилии резкий рост смертей от COVID-19
COVID-19
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Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек.

Минздрав Бразилии за последние сутки зарегистрировал 965 смертей от конавирусной инфекции нвоого типа. Таким образом, общее число жертв коронавируса в стране выросло до 22013 человек. Об этом, в воскресенье, 24 мая, сообщает ТАСС. 

В ведомстве отмечают, что это самый высокий показатель, фиксируемый в выходные дни. Обычно, в субботу и воскресенье в стране фиксируется меньшее число смертей. 

Согласно информации Минздрава Бразилии, количество летальных исходов на 100 тысяч человек населения составляет 10,5, уровень смертности - 6,3%. Количество случаев инфицирования в стране достигло 347 398, за минувшие 24 часа подтверждено более 16,5 тысяч новых диагнозов.

Регионом с наибольшим числом зарегистрированных смертей и случаев инфицирования остается Сан-Паулу. В регионе насчитывается свыше 80,5 тысяч инфицированных и более 6 тысяч умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стала Сеара - 35 112 человек, затем следует Рио-де-Жанейро - 34 533. В этих штатах жертвами пандемии стали 2 308 и 3 905 человек соответственно.

Также, по данным Минздрава, хотя бы один случай заражения зарегистрирован почти в 2/3 муниципалитетов страны.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания карнавала, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США.

Ранее, сообщалось, что новым очагом распространения коронавируса может стать Латинская Америка. Ситуацию в регионе можно сравнить с пиком пандемии COVID-19 в США и Европе.
Korrespondent
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