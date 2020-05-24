Ким Чен Ын пообещал сдерживать ядерную войну

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Об этом, в воскресенье, 24 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, в рамках совещания прошло обсуждение мер новой политики по усилению сдерживания ядерной войны.

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В рамках заседания была разработана стратегия по ядерному сдерживанию, которая включает в себя "использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

"На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Также, на военном комитете обсудили недостатки северокорейской армии и варианты ее усиления.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР опять долго не появляется на публичных мероприятиях.