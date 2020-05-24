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24 мая 20, 08:26
Ким Чен Ын пообещал сдерживать ядерную войну
Ким Чен Ын
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Северокорейский лидер впервые за три недели появился на публике.
Северокорейский лидер впервые за три недели появился на публике. До этого Ким Чен Ын лично присутствовал на открытии завода по производству удобрений, которое прошло в начале мая.

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Об этом, в воскресенье, 24 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, в рамках совещания прошло обсуждение мер новой политики по усилению сдерживания ядерной войны.

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В рамках заседания была разработана стратегия по ядерному сдерживанию, которая включает в себя "использование стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

"На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и введения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Также, на военном комитете обсудили недостатки северокорейской армии и варианты ее усиления. 

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР опять долго не появляется на публичных мероприятиях. 
Korrespondent
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