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24 мая 20, 08:46
Иранские власти назвали виновного в трагедии самолета МАУ
Авиакатастрофа
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В Министерстве обороны Ирана назвали виновного в страшной трагедии украинского Boeing 737

В Министерстве обороны Ирана считают, что в катастрофе украинского самолета МАУ, 8 января 2020 года возле Тегерана виноват - оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения". Об этом заявил в ответе на запрос бывшего иранского парламентария Махмуда Садеки министр обороны Ирана Амир Хатами, пишет "Радио Свобода".

Махмуд Садеки отметил, что направил запрос министру Хатами 23 апреля и получил ответ 22 мая. По его словам, Хатами утверждает, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, при принятии решения выпустить ракеты не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны. В последствии "нечеткой информации" украинского самолета МАУ потерпел крушение, на борту находилось 176 человек, никто из них не выжил.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

4 апреля иранские военные чиновники сообщили, что по делу о сбивания украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.

Напомним, ранее мы сообщали иранские власти судят активистов митингов, которые выходили на протесты требую наказать виновных в авиакатастрофе украинского самолета над Тегераном.
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