Экономика Германии столкнулась с рекордным падением

Объем ВВП Германии в первом квартале 2020 года сократился в квартальном исчислении на 2,2%. Об этом 25 мая сообщает DW со ссылкой на федеральное статистическое ведомство.





"Это самое сильное снижение со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и второй по масштабам обвал со времен воссоединения Германии", - отметили в ведомстве.





Главными факторами, вызвавшими столь сильный обвал, стало снижение частного потребления на 3,2% и сокращение инвестиций в производство оборудования на 6,9% в квартальном исчислении.





Кризис из-за коронавируса обрушил и германский экспорт, который снизился на 1,3%. Объем импорта сократился на 1,6%.





В ведомстве отмечают, что поскольку строгие меры карантина начали действовать в Германии лишь с середины марта, последствия локдауна во втором квартале будут ощущаться еще сильнее, чем в первом.



