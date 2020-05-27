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27 мая 20, 10:17
На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо. Видео
торнадо
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Мощный ветер повредил десятки домов и линии электропередач, а ливни затопили улицы и поля.
Мощный ветер повредил десятки домов и линии электропередач, а ливни затопили улицы и поля.

Центральную часть Кубы накрыли мощные штормы. А торнадо и молнии оставили без света тысячи людей. Об этом в среду, 27 мая, сообщает ТСН.

Отмечается, что ветер, скорость которого превышала 120 километров в час, срывал крыши с домов, в результате чего десятки домов были повреждены.

Кроме того, вода от ливней переполнила крупнейшее водохранилище региона. Затопило улицы, шоссе и сельско-хозяйственные земли.



Серия штормов накрыла Кубу еще до начала сезона ураганов, который в этих широтах ждут после 1 июня. По прогнозам, стихия будет очень активной.

Несколькими днями ранее также сообщалось, что в Австралии бушует мощный шторм. Без электроснабжения остались 60 тысяч домов на побережье. 
Korrespondent
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