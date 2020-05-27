Спор о маске: Байден назвал Трампа "полным дураком"

Главный вероятный конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден резко раскритиковал президента за нежелание носить маску на публичных мероприятиях. Об этом в среду, 27 мая, сообщает CNN.

"Он дурак, полный дурак… Каждый врач в мире говорит, что вам следует носить маску, когда вы в толпе. Президенты должны быть лидерами, а не заниматься глупостями и демонстрировать ложную маскулинность", - заявил Байден в интервью.

Ранее Трамп перепостил твит Fox News, где иронизировали над Байденом, надевшим маску на публичном мероприятии. После этого президент попробовал унизить журналиста, который задал ему вопрос об этом твите. Так, Трамп потребовал у репортера снять маску, перед тем, как задать вопрос, но тот отказался. Издание приходит к выводу, что президент не только отказывается носить маску, но и насмехается над теми, кто делает это.

"Этот мачизм стоит человеческих жизней", - заявил Байден.

При этом он назвал маску символом лидерства, отметив, что президент должен подавать пример другим.

Напомним, Twitter пометил сообщениях Трампа как возможные фейки. В них президент писал, что демократы пытаются фальсифициовать выборы в случае из проведения по почте.

Как сообщалось, Байден опережает Трампа в предвыборной гонке на 5%.