Власти Германии попросили Онищенко покинуть страну

Бывшего народного депутата Верховной Рады Александра Онищенко власти Германии просят покинуть страну. В политическом убежище бизнесмену отказали. Об этом сообщает DW.

- Вначале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало Онищенко в политическом убежище и попросило его срочно покинуть страну. Два года назад посольство Германии в Испании отказало ему в выдаче визы для оформления вида на жительства после того, как Онищенко устроился директором своей компании, которая занимается покупкой элитных лошадей, - отмечает издание.

Адвокат Онищенко заявил о том, что экс-нардеп уже подал жалобу в Апелляционный суд по поводу отказа в предоставлении политического убежища. По его словам, немецкий суд обосновал свое решение положением Европейской хартии по правам человека и его подзащитный может надеяться на то, что это решение примут во внимание суды и правоохранительные органы других стран.

- Александр Онищенко хочет остаться в Германии. Если все же Германия откажет экс-депутату Верховной Рады в приюте, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, - сообщил защитник.

Также адвокат Кроме того, защитник Онищенко надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и другими странами Европы. В то же время в Испании, где несколько лет после побега проживал Александр Онищенко, суды ранее отказали ему в убежище и распорядились выдать беглеца Украины.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В 2016 году НАБУ провело обыск в офисе Онищенко в рамках расследования по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности народного депутата к хищениям на сумму 1 миллиард 600 тысяч гривен.

В 2016 году Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест. Однако накануне голосования Онищенко уехал из Украины в Европу. Онищенко, в свою очередь, обвинил президента Петра Порошенко в коррупции и подкупе депутатов. 8 августа 2016 года Онищенко объявили в национальный розыск. 8 февраля 2019 года НАБУ сообщило о завершении расследования в отношении Александра Онищенко.

27 мая немецкие СМИ сообщили, что Высший региональный суд города Ольденбург отменил арест украинского бизнесмена, так как невозможно установить, что уголовное преследование в Украине не основано на политических мотивах. А условия содержания под стражей в киевском СИЗО после экстрадиции могут не соответствовать требованиям Европейской конвенции о правах человека.

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