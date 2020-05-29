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29 мая 20, 08:13
Жители Латинской Америки на грани "пандемии голода"
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Из-за негативных последствий пандемии COVID-19 в Латинской Америке на грани голода находятся по меньшей мере 14 млн человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что в Латинской Америке на грани голода находятся по меньшей мере 14 млн человек поскольку продолжающаяся пандемия коронавируса закрывает людей в своих домах, лишает работы и калечит экономику", - говорится в сообщении Всемирной продовольственной программы ООН (UN WFP).

В 2019 году 3,4 миллиона человек потерпели серьезные пищевые проблемы. Это число может увеличиться вчетверо в одном из самых уязвимых регионов мира, согласно новым прогнозам UN WFP.

"Мы переходим к очень сложной стадии", - сказал Мигель Баррето, региональный директор UN WFP в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Это то, что мы называем пандемией голода", - добавил Баррето.

Признаки голода уже ощущаются по всему региону, где бедные граждане пренебрегают карантинными ограничениями, ради поисков денег и продуктов. Многие из тех, кто голодает, - неофициальные работники, которые составляют значительную часть рабочей силы в странах Латинской Америки, и люди, которые потеряли работу в условиях неожиданного экономического спада.

Как сообщалось, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире сейчас составляет 5905415 человек. Всего в мире от коронавирусной болезни умерли 362 024 человека. Выздоровели - 2579691 человек.
censor.net.ua
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