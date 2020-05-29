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29 мая 20, 09:06
Умер самый старый мужчина в мире
Роберт Уэйтон
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Роберт Уэйтон, старейший мужчина мира, умер в 112 лет.

В Великобритании в возрасте 112 лет 2 месяцев и 27 дней умер самый старый мужчина мира – Роберт "Боб" Уэйтон. Об этом сообщает BBC News.

В заявлении его семьи говорится, что он был "экстраординарным человеком" и мирно скончался во сне от рака.

Роберт Уэйтон родился 29 марта 1908 года в городе Халл (по-русски его также называют Гулль) в Восточном Йоркшире.

"Боб был необычайным человеком, и для его семьи - вовсе не потому, что он достиг такого невероятного возраста, - сказано в заявлении его родственников.

"Он был образцом для подражания для всех нас, он жил, интересовался и общался с разными людьми со всего мира. Он рассматривал каждого как своего брата или сестру, верил в любовь и заботу друг о друге", - написали родственники усопшего.

Уэйтон был признан самым старым мужчиной мира в начале апреля. Он пережил две мировые войны, пандемию испанского гриппа, однако на 112 день рождения впервые оказался в изоляции из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Мужчина не раскрыл секрета долголетия, сказав, что он – "просто обычный парень, который долго живет".

День рождения без открытки от Елизаветы II

"Он очень беспокоился об экологии. Вторая спальня в его квартире служила мастерской, в которой было немало мебели, ветряных мельниц и головоломок, которые он делал и продавал, чтобы собрать деньги на благотворительные цели. Мы очень благодарны, что до самого конца Боб оставался нашим остроумным, добрым, знающим и умеющим поговорить отцом, дедом и прадедом. Нам его будет очень не хватать".



Всего несколько недель назад Уйэтон отметил свой день рождения, правда празднование пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

В интервью журналистам он признался, что его тревожит ситуация с Covid-19. "Во время Второй мировой войны нам было ясно, что нужно делать для победы, потому что Черчилль объединил страну, - сказал Боб. - Мы знали, что можем победить, а с этим вирусом всё непонятно".

При этом Уйэтон отказался принимать традиционные открытки от королевы, которые в Британии направляются всем людям, перевалившим 100-летний рубеж в жизни.

"Я больше не хочу получать эти открытки, потому что мне уже пришло штук 10, и я считаю, что королеве не стоит тратить на это время и силы. Я выбрал ту из них, на которой она улыбается и выглядит счастливой, и эту открытку я держу у себя на столе", - говорил он.

В течение жизни британец работал инженером, ему приходилось бывать в длительных командировках в Тайване, Японии и Канаде.

В интервью Би-би-си он говорил, что секрет его долголетия - "стараться не умирать".

Роберт Уэйтон родился в тот же день, что и самая старая в Британии женщина Джоан Хоккард из Пула.

У него остались двое детей, Дэвид и Дороти, 10 внуков и 25 правнуков.

Старейшая из ныне живущих женщин – японка Канэ Танака, ей более 117 лет. Официально признанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.
liga.net
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