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29 мая 20, 12:46
Рынок в Ухане не был источником COVID-19
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В Китае говорят, что рынок Уханя был скорее жертвой, чем источником коронавируса, а чтобы выяснить, откуда произошел COVID-19, нужно больше времени.
Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был жертвой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а не ее источником. Об этом заявил директор  Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая Гао Фу, передает Global Times.

"Сначала мы предполагали, что на рынке морепродуктов может быть вирус, но теперь нам кажется, что рынок похож на жертву (патогена, - ред.). Новый коронавирус существовал задолго до этого", - сказал он.

По словам Фу, в начале января он отправился в Ухань, чтобы выяснить, откуда произошел новый коронавирус. Однако в образцах животных патоген не обнаружили, в то же время наличие инфекции зафиксировали в окружающей среде, в том числе в сточных водах.

Фу сказал, что китайское правительство и ученые "прилагают все усилия" для изучения происхождения вируса, но патоген характеризуется межвидовой передачей, и до настоящего времени промежуточные хозяева вируса еще не найдены.

Чиновник добавил, что поиск источника COVID-19 требует больше времени, поскольку новый коронавирус опровергает многое из того, что знали люди, и многие части его структуры пока находятся за пределами нашего познания.

Источник: https://news.liga.net/
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