Рынок в Ухане не был источником COVID-19

Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был жертвой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а не ее источником. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Китая Гао Фу, передает Global Times.





"Сначала мы предполагали, что на рынке морепродуктов может быть вирус, но теперь нам кажется, что рынок похож на жертву (патогена, - ред.). Новый коронавирус существовал задолго до этого", - сказал он.





По словам Фу, в начале января он отправился в Ухань, чтобы выяснить, откуда произошел новый коронавирус. Однако в образцах животных патоген не обнаружили, в то же время наличие инфекции зафиксировали в окружающей среде, в том числе в сточных водах.





Фу сказал, что китайское правительство и ученые "прилагают все усилия" для изучения происхождения вируса, но патоген характеризуется межвидовой передачей, и до настоящего времени промежуточные хозяева вируса еще не найдены.





Чиновник добавил, что поиск источника COVID-19 требует больше времени, поскольку новый коронавирус опровергает многое из того, что знали люди, и многие части его структуры пока находятся за пределами нашего познания.



