Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.83
USD
26.83
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
30 мая 20, 09:04
Почему Меркель не поедет к Трампу на саммит G7?
Меркель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Канцлер Германии Ангела Меркель не поедет в США из-за пандемии COVID-19 в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа в Вашингтон на саммит Большой семерки (G7). Об этом сообщает Politico.

По словам пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Зайберта, причина отказа - пандемия коронавируса.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", - отметил Зайберт.

Он уточнил, что Меркель продолжит следить за развитием ситуации из-за пандемии коронавируса в мире.

Саммит G7 был запланирован на конец июня в Вашингтоне, в состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.

На утро 30 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 6 033 754 человек, 366 890 умерли, 2 661 120 выздоровели, CША - на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 793 630 человек.
liga.net
Ещё по теме:
В Сирии столкнулись лбами Царь Московский и Султан Турецкий
Парад 9 Мая в Москве ставит дилемму для Великобритании и США
В Италии - рекордное число умерших от коронавируса за день
В Украину вернулись более 82 000 граждан
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Коронавирус. Динамика по 10 странам
noimageВ Китае изменили версию происхождения коронавируса
noimageБеспорядки в США охватили более десяти городов. ФОТО, ВИДЕО
noimageЗнаменитый исследователь и эксперименты на людях
Лента новостей