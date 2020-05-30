Беспорядки в США охватили более десяти городов. ФОТО, ВИДЕО

Массовые беспорядки и столкновения с полицией проходят более чем в десяти крупных городах США, сообщает агентство AP 30 мая.

Причиной волнений стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло. Стражи порядка подозревали его в использовании фальшивых документов.

К этому часу в городе разграблено более 200 зданий, введены режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Президент Дональд Трамп направил Миннеаполис сотни нацгвардейцев.









По данным AP, столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Сами беспорядки сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.





В Вашингтоне во время демонстрации был временно закрыт Белый дом. В Атланте протестующие разгромили здание редакции CNN. В этом городе также объявлен режим ЧС.













В нескольких городах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Точное количество задержанных или пострадавших неизвестно.





Прямая трансляция протестов в США:



