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30 мая 20, 09:05
Беспорядки в США охватили более десяти городов. ФОТО, ВИДЕО
протесты
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Причиной волнений стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией.

Массовые беспорядки и столкновения с полицией проходят более чем в десяти крупных городах США, сообщает агентство AP 30 мая.

Причиной волнений стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло. Стражи порядка подозревали его в использовании фальшивых документов.

К этому часу в городе разграблено более 200 зданий, введены режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Президент Дональд Трамп направил Миннеаполис сотни нацгвардейцев.



По данным AP, столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Сами беспорядки сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.

В Вашингтоне во время демонстрации был временно закрыт Белый дом. В Атланте протестующие разгромили здание редакции CNN. В этом городе также объявлен режим ЧС.



В нескольких городах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Точное количество задержанных или пострадавших неизвестно.

Прямая трансляция протестов в США:
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Korrespondent
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