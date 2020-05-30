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30 мая 20, 09:15
В Китае изменили версию происхождения коронавируса
Китай
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Рынок морепродуктов в Ухане был не причиной коронавируса, а "одной из его жертв", заявили китайские чиновники.

Первоисточником коронавируса SARC-CoV-2 является не рынок морепродуктов города Ухань, заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая, пишет Daily Mail и другие британские СМИ 29 мая.

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что в их организме не было SARC-CoV-2, а значит они не могли быть источником заражения покупателей.

Как говорит директор центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а "одной из его жертв". При этом исследования китайских ученых подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Но к человеку он передался через "промежуточное животное". Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.

Отметим, что еще в феврале был опубликован доклад ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, в котором говорится, что коронавирус был передан на рынке от некого "нулевого пациента", а плачевные санитарные условия на рынке поспособствовали массовому распространению вируса.

На Западе есть мнение, что коронавирус мог быть разработкой лаборатории, которая находится рядом с этим рынком.
Korrespondent
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