Дональд Трамп зупинив співпрацю з ВООЗ

Під час розпалу пандемії без головного донора залишається Всесвітня організація охорони здоров'я. Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення співпраці з ВООЗ.

Погрози від очільника Білого дому звучали протягом місяця. І от зрештою - рішення ухвалене. Скільки грошей може втратити ВООЗ? Чи зможе існувати надалі та чим це загрожує світу?

Скільки осіб у країні заразилося? Як саме передається коронавірус? Якими методами стримати епідемію? На ці питання першими відповідають експерти ВООЗ. Ще наприкінці січня, коли інфікованих у світі було близько 10 тисяч, ВООЗ оголосила глобальний надзвичайний стан. Але американський очільник їхньою роботою невдоволений, тому віднині гроші від Вашингтону ВООЗ не отримуватиме.

Дональд Трамп, президент США:

Вони не провели необхідні реформи, сьогодні ми припиняємо наші стосунки з ВООЗ. Гроші перенаправимо на інші глобальні потреби у сфері охорони здоров'я у світі.

Ціна питання - 400 мільйонів доларів на рік. Припинити фінансування Трамп погрожував ще з квітня. Мовляв, організація надто повільно зреагувала на розповсюдження коронавірусу, а тепер ще й не вимагає від Пекіну розслідувати його походження.

Дональд Трамп, президент США:

Вони погано працювали останнім часом. Знову ж таки, Китай платить їм всього 38 мільйонів на рік - удесятеро менше, ніж ми. ВООЗ - маріонетка Китаю.

І Трамп, і держсекретар США Майк Помпео заявляли, що, за даними американських спецслужб, корона вірус нового типу нібито створили в лабораторії Уханю. Натомість, більшість експертів стверджують, що COVID-19 - природного походження. Пекін додає: Трамп, мовляв, хоче перекласти на них провину за епідемію у США.

Жао Ліцзянь, прес-секретар МЗС КНР:

Керівництво США намагається ввести в оману громадськість і дискредитувати наполегливу роботу Китаю в боротьбі з епідеміями. Крім того, Штати намагаються скинути з себе відповідальність за власну некомпетентність. Це все марно. Ми закликаємо цю меншину американських політиків посилити співпрацю з міжнародним суспільством, щоб виграти битву проти пандемії.

У ВООЗ натомість ще в середині травня погодилися на незалежне розслідування їхніх дій під час боротьби з пандемією. Очільник організації заявив, що експерти продовжать роботу. Але без грошей від Штатів ВООЗ може опинитися на межі банкрутства. Не вперше в історії, але вперше саме в розпал пандемії. А це значить: послаблення координації між країнами, і головне - контролю за розповсюдженням коронавірусу.