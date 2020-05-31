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31 мая 20, 09:55
Дональд Трамп зупинив співпрацю з ВООЗ
Дональд Трамп
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Скільки грошей може втратити ВООЗ, чи зможе існувати далі, та чим це загрожує світові?

Під час розпалу пандемії без головного донора залишається Всесвітня організація охорони здоров'я. Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення співпраці з ВООЗ.

Погрози від очільника Білого дому звучали протягом місяця. І от зрештою - рішення ухвалене. Скільки грошей може втратити ВООЗ? Чи зможе існувати надалі та чим це загрожує світу?

Скільки осіб у країні заразилося? Як саме передається коронавірус? Якими методами стримати епідемію? На ці питання першими відповідають експерти ВООЗ. Ще наприкінці січня, коли інфікованих у світі було близько 10 тисяч, ВООЗ оголосила глобальний надзвичайний стан. Але американський очільник їхньою роботою невдоволений, тому віднині гроші від Вашингтону ВООЗ не отримуватиме.

Дональд Трамп, президент США:

Вони не провели необхідні реформи, сьогодні ми припиняємо наші стосунки з ВООЗ. Гроші перенаправимо на інші глобальні потреби у сфері охорони здоров'я у світі.

Ціна питання - 400 мільйонів доларів на рік. Припинити фінансування Трамп погрожував ще з квітня. Мовляв, організація надто повільно зреагувала на розповсюдження коронавірусу, а тепер ще й не вимагає від Пекіну розслідувати його походження.

Дональд Трамп, президент США:

Вони погано працювали останнім часом. Знову ж таки, Китай платить їм всього 38 мільйонів на рік - удесятеро менше, ніж ми. ВООЗ - маріонетка Китаю.

І Трамп, і держсекретар США Майк Помпео заявляли, що, за даними американських спецслужб, корона вірус нового типу нібито створили в лабораторії Уханю. Натомість, більшість експертів стверджують, що COVID-19 - природного походження. Пекін додає: Трамп, мовляв, хоче перекласти на них провину за епідемію у США.

Жао Ліцзянь, прес-секретар МЗС КНР:

Керівництво США намагається ввести в оману громадськість і дискредитувати наполегливу роботу Китаю в боротьбі з епідеміями. Крім того, Штати намагаються скинути з себе відповідальність за власну некомпетентність. Це все марно. Ми закликаємо цю меншину американських політиків посилити співпрацю з міжнародним суспільством, щоб виграти битву проти пандемії.

У ВООЗ натомість ще в середині травня погодилися на незалежне розслідування їхніх дій під час боротьби з пандемією. Очільник організації заявив, що експерти продовжать роботу. Але без грошей від Штатів ВООЗ може опинитися на межі банкрутства. Не вперше в історії, але вперше саме в розпал пандемії. А це значить: послаблення координації між країнами, і головне - контролю за розповсюдженням коронавірусу.
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