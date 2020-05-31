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31 мая 20, 14:04
Последствия погромов в Миннеаполисе. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ВИДЕО
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Опубликовано видео, на котором показаны последствия массовых беспорядков в Миннеаполисе, США.

Как передает Цензор.НЕТ, видео на странице в Facebook опубликовал Карл Волох.

Смотрите также: Массовые протесты в США: Троих человек застрелили, семь штатов призвали Нацгвардию, комендантский час введен в 25 городах. ВИДЕО

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.
censor.net.ua
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