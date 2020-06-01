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1 июня 20, 09:46
Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне комендантский час
протест
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Протесты из-за убийства Джорджа Флойда переросли в беспорядки в центре Вашингтона. Парк в нескольких кварталах от Белого дома охвачен пожарами.
В столице США Вашингтоне ввели комендатский час по мере того, как проходящие у Белого дома протесты из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда переросли в беспорядки. Об этом сообщает CNN.

Комендантский час начнется в 23:00 по местному времени и продлится до 6 утра.

Сейчас протесты сосредоточены в центре столицы, всего в нескольких кварталах от резиденции президента в США. В парке Лафайет зафиксировано несколько пожаров: один у исторической церкви Святого Иоанна, еще один - в общественном здании на другом краю парка.

Отмечается, что люди бросают фейерверки и жгут костры из веток, один из входов в парк прегражден горящей лавкой. Полиция пытается вытеснить протестантов из центра Вашингтона, правоохранители применяют перцовые баллончики и слезоточивый газ.

Сотрудников Белого дома, которые придут на работу в понедельник утром, попросили прятать пропуски, проходя мимо демонстрантов. Входить в здание они смогут через вход для Секретной службы.







Источник: https://news.liga.net/
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