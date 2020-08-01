Беларусь усиливает границы с РФ из-за скандала с ЧВК Вагнера

После задержания в стране наемников ЧВК Вагнера Беларусь усиливает оперативное прикрытие границ и будет тщательнее контролировать въезжающих лиц

Пограничный комитет Беларуси усиливает оперативное прикрытие государственных границ, в частности с РФ, после того, как на территорри страны задержали диверсантов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает БЕЛТА.

"И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", - сообщил он.

Он также добавил, что будет усилен контроль за безопасностью массовых мероприятий, в частности связанных с избирательной президентской кампанией. "Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники", - объяснил чиновник.