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30 июля 20, 11:33
Беларусь усиливает границы с РФ из-за скандала с ЧВК Вагнера
Беларусь
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После задержания в стране наемников ЧВК Вагнера Беларусь усиливает оперативное прикрытие границ и будет тщательнее контролировать въезжающих лиц

После задержания в стране наемников ЧВК Вагнера Беларусь усиливает оперативное прикрытие границ и будет тщательнее контролировать въезжающих лиц

Пограничный комитет Беларуси усиливает оперативное прикрытие государственных границ, в частности с РФ, после того, как на территорри страны задержали диверсантов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом заявил  секретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает БЕЛТА.

"И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", - сообщил он.

Он также добавил, что будет усилен контроль за безопасностью массовых мероприятий, в частности связанных с избирательной президентской кампанией. "Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники", - объяснил чиновник.

Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. 

В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".

МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. 
С последним хотят побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе". 

В украинском Совете нацбезопасности и обороны заявили, что хотят экстрадировать боевиков, которые являются гражданами Украины. 
liga.net
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