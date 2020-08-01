ЕС продлил запрет на въезд для граждан Украины

Европейский союз в очередной раз не включил Украину в список стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию ЕС в условиях распространения коронавируса. Свои списки ЕС обновляет каждые две недели. 30 июля Совет Европы разрешил въезд гражданам следующих стран:
Австралия
Канада
Грузия
Япония
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Южная Корея
Таиланд
Тунис
Уругвай
Китай
- Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 31 июля государства-члены должны постепенно отменять ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран, - сказано в соообщении.
ЕС разрешает въезд странам, если:
- число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей близки или ниже среднего по ЕС,
- в течение двух недель есть тренд на убывание новых случаев COVID-19, гражданам стран-членов ЕС не запрещены поездки.
Прошлый раз список обновляли 16 июля.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что исключения страны-члены ЕС могут сделать для въезда граждан Украины, которые подпадают под следующие критерии:
1. Работники медицинских учреждений, специалисты по ухаживанию за пожилыми людьми и людьми, которым срочно нужна медицинская помощь;
2. Пограничники;
3. Перевозчики товаров, в первую очередь, водители фур;
4. Дипломаты, сотрудники полиции на задании, представители международных организаций и военных контингентов;
5. Люди, которые следуют транзитом;
6. Люди, которые едут с туристической целью, рабочими вопросами или имеют другой экономический интерес:
7. Люди, которые едут на обучение или имеют другие неотложные обстоятельства. Кулеба отметил, что категория "неотложные обстоятельства" - довольно широкая и может по-разному трактоваться представителями разных стран.
Утром 30 июля МОЗ Украины сообщил о 1 197 новых случаях COVID-19 за последние сутки.