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30 июля 20, 18:55
ЕС продлил запрет на въезд для граждан Украины
аэропорт
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Списки Совет Европы обновляет каждые две недели.

Европейский союз в очередной раз не включил Украину в список стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию ЕС в условиях распространения коронавируса. Свои списки ЕС обновляет каждые две недели. 30 июля Совет Европы разрешил въезд гражданам следующих стран:

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Китай

- Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 31 июля государства-члены должны постепенно отменять ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран, - сказано в соообщении.

ЕС разрешает въезд странам, если: 

- число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей близки или ниже среднего по ЕС, 

- в течение двух недель есть тренд на убывание новых случаев COVID-19, гражданам стран-членов ЕС не запрещены поездки. 

Прошлый раз список обновляли 16 июля.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что исключения страны-члены ЕС могут сделать для въезда граждан Украины, которые подпадают под следующие критерии:

1. Работники медицинских учреждений, специалисты по ухаживанию за пожилыми людьми и людьми, которым срочно нужна медицинская помощь;

2. Пограничники; 

3. Перевозчики товаров, в первую очередь, водители фур; 

4. Дипломаты, сотрудники полиции на задании, представители международных организаций и военных контингентов; 

5. Люди, которые следуют транзитом; 

6. Люди, которые едут с туристической целью, рабочими вопросами или имеют другой экономический интерес: 

7. Люди, которые едут на обучение или имеют другие неотложные обстоятельства. Кулеба отметил, что категория "неотложные обстоятельства" - довольно широкая и может по-разному трактоваться представителями разных стран.

Утром 30 июля МОЗ Украины сообщил о 1 197 новых случаях COVID-19 за последние сутки.
kp.ua
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