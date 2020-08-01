Еще одна страна закрыла въезд для граждан Украины

Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сегодня, 31 июля, в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Однако, по его словам, 39 стран мира остаются открытыми для граждан Украины.

"На прошлой неделе я объявлял, какие страны открыты или относительно открыты для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах", — сказал Кулеба.

Министр добавил, что вчера Болгария приняла решение, согласно которому упрощенный порядок въезда для граждан Украины был продлен еще на месяц.

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По его словам, наиболее популярными среди украинцев являются Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

Напомним, с 27 июля Австрия ограничила въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса.

Позднее стало известно, что Болгария после недавнего послабления вновь ужесточила правила въезда для граждан Украины.