Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.76
USD
27.71
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
31 июля 20, 20:47
Еще одна страна закрыла въезд для граждан Украины
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На сегодняшний день открытыми для украинцев остаются около четырех десятков стран

Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сегодня, 31 июля, в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Однако, по его словам, 39 стран мира остаются открытыми для граждан Украины.

"На прошлой неделе я объявлял, какие страны открыты или относительно открыты для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах", — сказал Кулеба.

Министр добавил, что вчера Болгария приняла решение, согласно которому упрощенный порядок въезда для граждан Украины был продлен еще на месяц.

Читайте также: Карантин: какие изменения ждут украинцев с 1 августа

По его словам, наиболее популярными среди украинцев являются Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

Напомним, с 27 июля Австрия ограничила въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса.

Позднее стало известно, что Болгария после недавнего послабления вновь ужесточила правила въезда для граждан Украины.
Delo
Ещё по теме:
Экономика какой страны лучше всего пройдет пандемию
Появились фото, как украинцы в Турции нарушают карантин
Карантин в Украине по-новому. Как заработают школы?
В МОЗ назвали ограничения в четырех эпидемическим зонах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей