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3 августа 20, 10:51
Эстония закрыла воздушную границу для украинцев
Эстония
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Эстония снова закрыла свои границы для украинцев из-за ситуации с коронавирусом. Авиасообщение было отменено.

Эстония решила закрыть границы для граждан Украины из-за ситуации с коронавирусом в нашей стране. Лишь в прошлый четверг Wizz Air возобновила перелеты в Таллинн из Киева, Львова и Харькова, однако уже прекратила их, пишет ERR.

Как отмечается, министерство экономики Эстонии позволяет авиасообщение только со странами, «в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние четырнадцать дней не превышает 25, а в Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5», после чего полеты возобновились.

Сообщается, что «31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу и воскресенье рейсы были отменены».

В публикации говорится, что требование двухнедельной самоизоляции при въезде в Эстонию с 3 августа действует для прибывающих из пятнадцати стран: Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Также информируется, что «карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах, если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более шестнадцати случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются».
Fraza.ua
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