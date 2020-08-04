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4 августа 20, 10:08
Илон Маск о главном условии успешного будущего человечества
Илон Маск
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Известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск считает, что будущее человеческой цивилизации обеспечат космические перелеты.

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск назвал условие успешного будущего человеческой цивилизации, сообщает Фраза.юа.

«Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал Маск на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения Илона Маска в Twitter

Напомним, 6 февраля 2018 года компания Илона Маска SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса.

31 мая 2020 года SpaceX осуществила успешную отправку в космос пилотируемого корабля Crew Dragon, который менее чем через сутки состыковался с МКС.

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Fraza.ua
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