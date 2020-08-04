Илон Маск о главном условии успешного будущего человечества

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск назвал условие успешного будущего человеческой цивилизации, сообщает Фраза.юа.
«Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал Маск на своей странице в Twitter.
Напомним, 6 февраля 2018 года компания Илона Маска SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса.
31 мая 2020 года SpaceX осуществила успешную отправку в космос пилотируемого корабля Crew Dragon, который менее чем через сутки состыковался с МКС.
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