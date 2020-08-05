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4 августа 20, 23:17
Мощный взрыв произошел в Бейруте, много пострадавших. ВИДЕО
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В районе порта в столиции Ливана Бейрута произошел мощный взрыв пиротехники. По предварительным данным, пострадало множество людей.
По всему городу выбиты окна, перевернуты автомобили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой. Ряд СМИ сообщают, что взрыв произошел из-за пожара на складе пиротехники.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. По словам Хасана, были ранены многие люди, и взрыв нанес большие убытки.

Над местом происшествия поднялось огромное облако в виде гриба.

Взрыв повредил здания на расстоянии до 10 километров от порта, перевернул автомобили. Несколько домов разрушены, под завалами могут быть люди.

Ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.
censor.net.ua
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