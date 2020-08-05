Мощный взрыв произошел в Бейруте, много пострадавших. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой. Ряд СМИ сообщают, что взрыв произошел из-за пожара на складе пиротехники.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. По словам Хасана, были ранены многие люди, и взрыв нанес большие убытки.

Над местом происшествия поднялось огромное облако в виде гриба.

Взрыв повредил здания на расстоянии до 10 километров от порта, перевернул автомобили. Несколько домов разрушены, под завалами могут быть люди.

Ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.







