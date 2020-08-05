За сутки в мире COVID-19 заразились четверть миллиона

За прошедшие сутки в мире выявили 255 тысяч заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 55 тысяч больше, чем днем ранее. Об этом говорится в данных на Worldometers.

При этом умерли 6298 больных COVID-19 (днем ранее - 4366), выздоровели 231 813 человек (203 806). При этом общее число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч.

За все время пандемии в мире заразились 18 692 376 человек, умер 703 381 пациент, выздоровели 11 909 511 инфицированных.

В Соединенных Штатах, как информирует Worldometer, число летальных исходов достигло 160 тыс. 290 при 4,9 млн заразившихся, в Бразилии умерли более 96 тыс. инфицировано 2,8 млн, в Индии скончались 39,8 тыс., зафиксировано 1,9 млн случаев заражения.

Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 4 918 420 (+54 504 за сутки) заболевших, 160 290 (+1362) умерших, 2 481 680 выздоровевших (+34 882);

2. Бразилия – 2 808 076 (+56 411), 96 095 (+1394), 1 970 767 (+58 448);

3. Индия – 1 906 613 (+51 282), 39 820 (+849), 1 281 660 (+51 220);

4. Россия – 861 423 (+5159), 14 351 (+144), 661 471 (+7878);

5. ЮАР – 521 318 (+4456), 8884 (+345), 363 751 (+5714).

Читайте также: В Украине зафиксирован суточный антирекорд по COVID-19



Напомним, по данным ВОЗ, иммунитет к коронавирусу имеет 10% людей, что очень мало для появления коллективного иммунитета.