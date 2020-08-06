Кто чей кандидат на выборах в Беларуси и что ожидает Украину

В ближайшее воскресенье в Беларуси пройдут выборы президента. "КП в Украине" выясняла, как скажутся их результаты на взаимоотношений двух стран.

Все будет зависеть от победителя. Если Александр Лукашенко снова станет президентом, то все останется в нынешнем виде. Лукашенко всегда выстраивал хорошие отношения со всеми украинскими президентами. Более того, с началом аннексии Крыма и конфликта в Донбассе он сам предложил Минск как площадку для переговоров.

Александр Лукашенко не устает повторять, что Украина для Беларуси - братская страна и не стоит ожидать подвоха с их стороны. В случае победы на выборах Лукашенко может отвернуться от Москвы и еще более сблизиться с Киевом. Это вызвано нынешним большим комплектом разногласий с президентом РФ. Лукашенко сейчас напрямую обвиняет Москву в том, что она направила боевиков-"вагнеровцев" для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне выборов.

Главный конкурент Светлана Тихановская пока никак не затрагивает тему дальнейших отношений с Украиной. Тихановская заявила, что идет на выборы только для того, чтобы после победы провести еще одни президентские выборы с участием ВСЕХ кандидатов, в том числе и тех, которые сейчас арестованы или находятся в эмиграции. Речь идет о ее муже Сергее Тихановском, Викторе Бабарико, которые сейчас арестованы, и Викторе Цепкало, который в данный момент находится в Киеве. А они также пока официально не обрисовали своего видения дальнейших отношений с Украиной.

- Изменений ожидать не стоит потому, что следующим президентом Беларуси снова будет Александр Лукашенко. Единственным новшеством может быть, что в течение последующего 5-летнего срока он будет готовить себе преемника и пытаться усиливать свою власть. Лукашенко будет менять свой имидж в сторону сильного и авторитарного правителя, в стиле Эрдогана. Вместе с этим он будет и дальше удаляться от России, так как она требует от него уступок в вопросах независимости Беларуси в сторону Союзного государства, - рассказал "КП в Украине" политолог Сергей Постоловский.

Поверхностное знакомство с нынешними президентскими выборами в Беларуси выглядит как, что якобы пророссийскому "диктатору" Лукашенко противостоят прозападные "демократы-оппозиционеры". В действительности это не так. Публичные высказывания и скрытые месседжи оппонентов Лукашенко свидетельствуют об обратном.

Светлана Тихановская, например, всячески пытается уйти от темы статуса украинского Крыма. На вопрос российского издания "Медуза" "Как вы для себя решили вопрос Крыма и Донбасса?" Тихановская расплывчато и невнятно отвечает, что "вопрос про Крым раскалывает общество. Я категорически против войны".

Но под давлением журналистов она все-таки дала ответ на этот вопрос, между строк которого ясно читается, что полуостров принадлежит России. "Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше". И ни слова об аннексии.

Буквально на днях та же Тихановская заявила, что ей и ее детям поступают угрозы по телефону из… Украины. "Это был звонок с украинского номера. Мне просили передать, что, если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом", - заявила она.

Экс-кандидат в президенты Беларуси и соратник Тихановской Виктор Цепкало, уже пребывая в Киеве, на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что "демократическая Беларусь очень бы хотела, чтобы отношения между Россией и Украиной стали более дружественными". Он также направил обращение Владимиру Путину, в котором призвал того поддержать проведение свободных выборов в Беларуси. А 33 боевика, по его мнению, арестованы "по надуманным обвинениям". И призвал Путина и всех "братьев-россиян не подставлять в очередной раз "плечо" Лукашенко".

Еще один экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико 20 лет руководил "Белгазпромбанком", который на 99% принадлежит российскому "Газпрому".

- Для Украины хорошего выбора из кандидатов в президенты Беларуси нет. Как, впрочем, и для самих белорусов. На этих выборах нет выбора между авторитаризмом и демократией, а есть выбор между авторитаризмом Лукашенко и пророссийским анархизмом. Лукашенко вступил в клинч с Москвой из-за ее желания захватить Беларусь через Союзное государство. Лукашенко не стал национальным лидером, но и перестал быть пророссийским. И в случае его смены Беларусь может ожидать тотальная дестабилизация, которой в конечном итоге воспользуется Россия. Поэтому главный интерес Украины - предотвращение дестабилизации и хаоса в Беларуси. Иначе еще больше увеличится линия проблемной границы, - считает политолог Олег Саакян.

Принято считать, что против Лукашенко раньше всегда шли прозападно ориентированные оппозиционеры. Но на этих выборах складывается диаметрально противоположная картина. Удивительно, но именно Лукашенко сегодня - самый прозападный кандидат, даже несмотря на критику со стороны Запада. Причина - в его размолвках и конфликтах с Москвой.

Во время своего обращения к национальному собранию он заявил, что "Беларусь сейчас на разрыв: Россия боится потерять, а Запад интересуется. Да и Китай всерьез рассчитывает". Действительно, на фоне российской агрессии в Украине Запад начал постепенно снимать санкции с Минска. А после частых размолвок с Москвой Лукашенко и сам заинтересован в налаживании хороших отношений с Европой.

Растут европейские инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты между Минском и европейскими столицами. 2019 год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. "Сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации", - сказал на одном из совещаний Лукашенко.

У Светланы Тихановской пока вообще отсутствует какая-либо программа и видение отношений с Западом. "Я уверена, что проведение честных выборов снимет все вопросы и откроет перед нами возможности полноценного сотрудничества (с Западом. – Ред.)", - это все, что она сказала в одном из своих последних интервью.

Чем Беларусь важна для Украины

Эта страна важна для Украины сразу по нескольким направлениям - политическому, военному и экономическому.

Беларусь предоставила свою столицу как переговорную площадку по урегулированию кризиса в Донбассе, и Минск, помимо "нормандского формата", является ключевым местом принятия решений. И именно Александр Лукашенко предложил сделать Минск центром переговоров.

Кроме этого, президент Беларуси сейчас вольно или невольно защищает северную границу Украины от российских войск. Эксперты уже давно говорят о возможном военном ударе по Украине из Беларуси. Но, учитывая стремительное охлаждение отношений Минска и Москвы, такой вариант является все менее и менее вероятным.

- В военном плане нам более выгоден Лукашенко. Он более понятен, стабилен и предсказуем. И он не поддерживает чужие территориальные претензии к Украине. А это значит, что он не откроет России свои южные границы для наступления на Украину. Сейчас в Беларуси есть всего одна российская дивизия, которая рассредоточена по всей стране, и авиационная группа в Могилеве. Но этого мало для масштабного наступления. А другие российские войска Лукашенко вряд ли уже пустит в Беларусь, - рассказал "КП в Украине" военный эксперт Олег Жданов.

Экономическая заинтересованность обеих стран друг в друге также велика. Беларусь входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины. Товарооборот между странами в последние годы превышает 5 млрд долларов. Только на Втором форуме регионов в Житомире в октябре прошлого года, где встречались Зеленский и Лукашенко, было подписано контрактов на 500 миллионов.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что приоритетом украинско-белорусских отношений является сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе.