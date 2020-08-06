Кто чей кандидат на выборах в Беларуси и что ожидает Украину

В ближайшее воскресенье в Беларуси пройдут выборы президента. "КП в Украине" выясняла, как скажутся их результаты на взаимоотношений двух стран.Как могут измениться отношения Беларуси и Украины
Все будет зависеть от победителя. Если Александр Лукашенко снова станет президентом, то все останется в нынешнем виде. Лукашенко всегда выстраивал хорошие отношения со всеми украинскими президентами. Более того, с началом аннексии Крыма и конфликта в Донбассе он сам предложил Минск как площадку для переговоров.
Александр Лукашенко не устает повторять, что Украина для Беларуси - братская страна и не стоит ожидать подвоха с их стороны. В случае победы на выборах Лукашенко может отвернуться от Москвы и еще более сблизиться с Киевом. Это вызвано нынешним большим комплектом разногласий с президентом РФ. Лукашенко сейчас напрямую обвиняет Москву в том, что она направила боевиков-"вагнеровцев" для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне выборов.
Главный конкурент Светлана Тихановская пока никак не затрагивает тему дальнейших отношений с Украиной. Тихановская заявила, что идет на выборы только для того, чтобы после победы провести еще одни президентские выборы с участием ВСЕХ кандидатов, в том числе и тех, которые сейчас арестованы или находятся в эмиграции. Речь идет о ее муже Сергее Тихановском, Викторе Бабарико, которые сейчас арестованы, и Викторе Цепкало, который в данный момент находится в Киеве. А они также пока официально не обрисовали своего видения дальнейших отношений с Украиной.
- Изменений ожидать не стоит потому, что следующим президентом Беларуси снова будет Александр Лукашенко. Единственным новшеством может быть, что в течение последующего 5-летнего срока он будет готовить себе преемника и пытаться усиливать свою власть. Лукашенко будет менять свой имидж в сторону сильного и авторитарного правителя, в стиле Эрдогана. Вместе с этим он будет и дальше удаляться от России, так как она требует от него уступок в вопросах независимости Беларуси в сторону Союзного государства, - рассказал "КП в Украине" политолог Сергей Постоловский.Кто из кандидатов больше выгоден Украине
Поверхностное знакомство с нынешними президентскими выборами в Беларуси выглядит как, что якобы пророссийскому "диктатору" Лукашенко противостоят прозападные "демократы-оппозиционеры". В действительности это не так. Публичные высказывания и скрытые месседжи оппонентов Лукашенко свидетельствуют об обратном.
Светлана Тихановская, например, всячески пытается уйти от темы статуса украинского Крыма. На вопрос российского издания "Медуза" "Как вы для себя решили вопрос Крыма и Донбасса?" Тихановская расплывчато и невнятно отвечает, что "вопрос про Крым раскалывает общество. Я категорически против войны".
Но под давлением журналистов она все-таки дала ответ на этот вопрос, между строк которого ясно читается, что полуостров принадлежит России. "Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше". И ни слова об аннексии.
Буквально на днях та же Тихановская заявила, что ей и ее детям поступают угрозы по телефону из… Украины. "Это был звонок с украинского номера. Мне просили передать, что, если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом", - заявила она.
Экс-кандидат в президенты Беларуси и соратник Тихановской Виктор Цепкало, уже пребывая в Киеве, на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что "демократическая Беларусь очень бы хотела, чтобы отношения между Россией и Украиной стали более дружественными". Он также направил обращение Владимиру Путину, в котором призвал того поддержать проведение свободных выборов в Беларуси. А 33 боевика, по его мнению, арестованы "по надуманным обвинениям". И призвал Путина и всех "братьев-россиян не подставлять в очередной раз "плечо" Лукашенко".
Еще один экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико 20 лет руководил "Белгазпромбанком", который на 99% принадлежит российскому "Газпрому".
- Для Украины хорошего выбора из кандидатов в президенты Беларуси нет. Как, впрочем, и для самих белорусов. На этих выборах нет выбора между авторитаризмом и демократией, а есть выбор между авторитаризмом Лукашенко и пророссийским анархизмом. Лукашенко вступил в клинч с Москвой из-за ее желания захватить Беларусь через Союзное государство. Лукашенко не стал национальным лидером, но и перестал быть пророссийским. И в случае его смены Беларусь может ожидать тотальная дестабилизация, которой в конечном итоге воспользуется Россия. Поэтому главный интерес Украины - предотвращение дестабилизации и хаоса в Беларуси. Иначе еще больше увеличится линия проблемной границы, - считает политолог Олег Саакян.Кто из кандидатов более ориентирован на Запад
Принято считать, что против Лукашенко раньше всегда шли прозападно ориентированные оппозиционеры. Но на этих выборах складывается диаметрально противоположная картина. Удивительно, но именно Лукашенко сегодня - самый прозападный кандидат, даже несмотря на критику со стороны Запада. Причина - в его размолвках и конфликтах с Москвой.
Во время своего обращения к национальному собранию он заявил, что "Беларусь сейчас на разрыв: Россия боится потерять, а Запад интересуется. Да и Китай всерьез рассчитывает". Действительно, на фоне российской агрессии в Украине Запад начал постепенно снимать санкции с Минска. А после частых размолвок с Москвой Лукашенко и сам заинтересован в налаживании хороших отношений с Европой.
Растут европейские инвестиции, увеличилось положительное сальдо в торговле, развиваются контакты между Минском и европейскими столицами. 2019 год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. "Сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации", - сказал на одном из совещаний Лукашенко.
У Светланы Тихановской пока вообще отсутствует какая-либо программа и видение отношений с Западом. "Я уверена, что проведение честных выборов снимет все вопросы и откроет перед нами возможности полноценного сотрудничества (с Западом. – Ред.)", - это все, что она сказала в одном из своих последних интервью.
Чем Беларусь важна для Украины
Эта страна важна для Украины сразу по нескольким направлениям - политическому, военному и экономическому.
Беларусь предоставила свою столицу как переговорную площадку по урегулированию кризиса в Донбассе, и Минск, помимо "нормандского формата", является ключевым местом принятия решений. И именно Александр Лукашенко предложил сделать Минск центром переговоров.
Кроме этого, президент Беларуси сейчас вольно или невольно защищает северную границу Украины от российских войск. Эксперты уже давно говорят о возможном военном ударе по Украине из Беларуси. Но, учитывая стремительное охлаждение отношений Минска и Москвы, такой вариант является все менее и менее вероятным.
- В военном плане нам более выгоден Лукашенко. Он более понятен, стабилен и предсказуем. И он не поддерживает чужие территориальные претензии к Украине. А это значит, что он не откроет России свои южные границы для наступления на Украину. Сейчас в Беларуси есть всего одна российская дивизия, которая рассредоточена по всей стране, и авиационная группа в Могилеве. Но этого мало для масштабного наступления. А другие российские войска Лукашенко вряд ли уже пустит в Беларусь, - рассказал "КП в Украине" военный эксперт Олег Жданов.
Экономическая заинтересованность обеих стран друг в друге также велика. Беларусь входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины. Товарооборот между странами в последние годы превышает 5 млрд долларов. Только на Втором форуме регионов в Житомире в октябре прошлого года, где встречались Зеленский и Лукашенко, было подписано контрактов на 500 миллионов.
Тогда Владимир Зеленский заявил, что приоритетом украинско-белорусских отношений является сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе.