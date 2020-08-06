Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.81
USD
27.63
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
6 августа 20, 10:21
Лукашенко пообещал отдать "вагнеровцев"-граждан Украины
лукашенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал способствовать экстрадиции российских террористов - украинских граждан на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на белорусскую редакцию "Радыё Свабода", такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон после разговора с Лукашенко.

Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву участников боевых действий в Донбассе, рассказал Гордон.

Журналист сообщает, что белорусский президент пообещал дать "зеленый свет" прокуратуре и правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить "экстрадицию преступников" в Россию и в Украину.

Ранее Офис Президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Лукашенко отрицает возможное объединение Беларуси с Россией
Лукашенко поддерживает РФ в ракетном противостоянии с США
Лукашенко зовут отобедать в Брюсселе
Лукашенко отказался от велосипеда из-за Зеленского
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Власти Беларуси пригрозили участникам митингов
noimageСША опубликовали доклад, как работает пропаганда России
noimageКто чей кандидат на выборах в Беларуси и что ожидает Украину
Лента новостей