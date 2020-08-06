Лукашенко пообещал отдать "вагнеровцев"-граждан Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на белорусскую редакцию "Радыё Свабода", такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон после разговора с Лукашенко.

Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву участников боевых действий в Донбассе, рассказал Гордон.

Журналист сообщает, что белорусский президент пообещал дать "зеленый свет" прокуратуре и правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить "экстрадицию преступников" в Россию и в Украину.

Ранее Офис Президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.