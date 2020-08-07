Черногория внесла Украину в "зеленую зону"

Черногория внесла Украину в список "безопасных" стран. Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.

Теперь украинские граждане могут попасть в страну без каких-либо ограничений.

Посольство опубликовало фотографию с официальным списком стран "зеленой зоны", в котором есть и Украина.

В дипломатическом представительстве поблагодарили Черногорию за доверие и сотрудничество.