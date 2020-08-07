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6 августа 20, 19:04
Черногория внесла Украину в "зеленую зону"
Черногория,,,
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Черногория сняла ограничения на въезд для украинцев

Черногория внесла Украину в список "безопасных" стран. Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.

Теперь украинские граждане могут попасть в страну без каких-либо ограничений.

Посольство опубликовало фотографию с официальным списком стран "зеленой зоны", в котором есть и Украина.

В дипломатическом представительстве поблагодарили Черногорию за доверие и сотрудничество.

4 июля Черногория сняла ограничения на въезд для россиян, для украинцев - нет. В посольстве Украины выразили возмущение таким решением властей Черногории. По последним данным МОЗ, Черногория — в "красной зоне" по распространенности коронавируса.
liga.net
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