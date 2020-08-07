Черногория внесла Украину в "зеленую зону"

Черногория внесла Украину в список "безопасных" стран. Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.
Теперь украинские граждане могут попасть в страну без каких-либо ограничений.
Посольство опубликовало фотографию с официальным списком стран "зеленой зоны", в котором есть и Украина.
В дипломатическом представительстве поблагодарили Черногорию за доверие и сотрудничество.4 июля Черногория сняла ограничения на въезд для россиян, для украинцев - нет. В посольстве Украины выразили возмущение таким решением властей Черногории. По последним данным МОЗ, Черногория — в "красной зоне" по распространенности коронавируса.