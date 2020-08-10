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7 августа 20, 08:59
Тина Кароль и российские звезды отменили концерты в Беларуси
Агутин
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Белорусы засыпали просьбами перенести выступления, поскольку за день до выборов будут носить политическую окраску.

Украинские и российские артисты отменили анонсированные на 8 августа концерты в Беларуси. Фанаты массово писали любимым звездам в соцсетях, чтобы те перенесли дату выступлений, так как 9 августа пройдет шестые выборы белорусского президента. А визит исполнителей за день до этого может окраситься в политические тона и испортить их репутацию. Поклонники пишут даже о том, что концерты агитационные, хоть на афишах указано, что они праздничные.

Одним из первых артистов, которые отказались петь в Беларуси в этот день, стала Тина Кароль. Об этом сообщил в комментариях официальный аккаунт украинского "Евровидения". Олег Винник (должен выступить в Бресте) и Таисия Повалий (в Борисове) в своих соцсетях пока хранят молчание.

Также отменил свою поезду в Беларуст российский певец Леонид Агутин.

- По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами! - написал он в "Инстаграме".

Отменили свои выступления также группа Rasa, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Оксана Ковалевская из группы "Краски", Мэвл и "Кар-Мэн".
kp.ua
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