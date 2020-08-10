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8 августа 20, 09:09
Медики назвали необычный симптом коронавируса
коронавирус
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Коронавирусная инфекция нового типа проявляет все больше нетипичных симптомов, утверждают американские ученые.

Постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса, заявили американские медики в журнале The American Journal of Emergency Medicine. Об этом, сообщает издание The Sun. 

Ученые в своей статье ссылаются на случай 62-летнего жителя Чикаго, который попал в больницу в апреле из-за икоты, непрекращающейся четыре дня. Обследование показало, что мужчина страдал от диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. Также анализы на COVID-19 дали положительный результат, а рентген показал поражение легких. При этом основных симптомов коронавируса таких, как кашель, жар, заложенность носа, боль в горле или груди и одышки, у него не было.

"Насколько нам известно, это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на COVID-19 в литературе по экстренной медицине", - сообщили ученые. 

Cообщается, что американца лечили противомалярийным препаратом гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса. Спустя три дня мужчину выписали из больницы в стабильном состоянии.

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили неожиданно важную функцию икоты. Специалисты узнали, что икота помогает новорожденным в развитии головного мозга.
Korrespondent
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