Медики назвали необычный симптом коронавируса

Постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса, заявили американские медики в журнале The American Journal of Emergency Medicine. Об этом, сообщает издание The Sun.

Ученые в своей статье ссылаются на случай 62-летнего жителя Чикаго, который попал в больницу в апреле из-за икоты, непрекращающейся четыре дня. Обследование показало, что мужчина страдал от диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. Также анализы на COVID-19 дали положительный результат, а рентген показал поражение легких. При этом основных симптомов коронавируса таких, как кашель, жар, заложенность носа, боль в горле или груди и одышки, у него не было.

"Насколько нам известно, это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на COVID-19 в литературе по экстренной медицине", - сообщили ученые.

Cообщается, что американца лечили противомалярийным препаратом гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса. Спустя три дня мужчину выписали из больницы в стабильном состоянии.

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту.

