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8 августа 20, 09:11
РФ использовала депутата Деркача для влияния на выборы в США
Деркач
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Россия использовала бывшего регионала, а ныне внефракционного народного депутата Андрея Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, опубликованном на его сайте.

В целом заявление посвящена подробностям деятельности противников США по выборам в стране, которые состоятся осенью этого года.

По его словам, нынешние действия России "согласуются с публичной критикой Москвы" в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, "за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России".

В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг "пленок Деркача". По его мнению, Деркач, опубликовавший эти записи, является "пророссийским украинским парламентарием". Цель Деркача — "подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии", отметил Эванина.

В то же время позицию Трампа, по его словам, российские власти, напротив, пытаются улучшить.

"Некоторые связанные с Кремлем лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", — заявил глава американской контрразведки.
censor.net.ua
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