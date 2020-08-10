В Евросоюзе обновили список стран "зеленой зоны"

На сайте Совета Европы сообщили, что в Европейском союзе обновили список стран "зеленой зоны". Их резиденты могут свободно въехать в ЕС. Марокко исключили, а Украина в список снова не попала.

В перечень вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности). Жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана рекомендовали рассматривать как резидентов ЕС.

- Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации, - сказали в Совете Европы.

Тем временем в Луцке и Тернополе, которые были в "красной" зоне, смягчили карантин. Тернополь попал в "зеленую" зону, Луцк – в оранжевую, а Харьков отправили в "красную".

Также в "красную" зону входят Кицманский район Черновицкой области и Костопильский район Ровенской области.