Протесты в Бейруте. Захвачено здание МИД. фото, видео

Красный крест сообщает более чем о ста пострадавших, один полицейский погиб во время беспорядков в столице Ливана
В Бейруте, столице Ливана, протестующие штурмовали здания министерств и разгромили офисы Ассоциации ливанских банков. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Reuters.
В Бейруте, столице Ливана, протестующие штурмовали здания министерств и разгромили офисы Ассоциации ливанских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанское телевидение.
Протестующие заявляют, что политики страны должны быть повешены и наказаны за халатность, которая привела к мощному взрыву в порту Бейрута во вторник. В результате взрыва погибли 158 человек, около 6000 были ранены.
Во время столкновений погиб полицейский: он упал в шахту лифта, убегая от протестующих.
Красный крест насчитал 117 получивших ранения на месте событий, еще 55 были госпитализированы.
Десятки протестующих ворвались в Министерство иностранных дел и сожгли в нем портрет президента Ливана Мишеля Ауна. Они заявили, что останутся в здании и призвали людей захватывать все министерства.
Около 10 000 человек собрались на Площади мучеников в Бейруте, некоторые кидали камни. Полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались прорваться через ограждение, блокирующее улицу, которая ведет к парламенту.
Полиция также подтвердила факт стрельбы и применение резиновых пуль, однако неясно, кто именно открывал огонь.
По телевидению показывают протестующих, прорывающихся в министерства энергетики и экономики.
Премьер-министр Хассан Диаб заявил, что единственным выходом станут досрочные выборы в парламент.
4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории.
Ущерб, по предварительным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов США, возможно, даже больше. Погибли не менее 135 человек, еще около 5000 получили травмы.
Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.