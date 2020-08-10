Протесты в Бейруте. Захвачено здание МИД. фото, видео

В Бейруте, столице Ливана, протестующие штурмовали здания министерств и разгромили офисы Ассоциации ливанских банков. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Reuters.

В Бейруте, столице Ливана, протестующие штурмовали здания министерств и разгромили офисы Ассоциации ливанских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанское телевидение.





Протестующие заявляют, что политики страны должны быть повешены и наказаны за халатность, которая привела к мощному взрыву в порту Бейрута во вторник. В результате взрыва погибли 158 человек, около 6000 были ранены.













Во время столкновений погиб полицейский: он упал в шахту лифта, убегая от протестующих.





Красный крест насчитал 117 получивших ранения на месте событий, еще 55 были госпитализированы.













Десятки протестующих ворвались в Министерство иностранных дел и сожгли в нем портрет президента Ливана Мишеля Ауна. Они заявили, что останутся в здании и призвали людей захватывать все министерства.













Около 10 000 человек собрались на Площади мучеников в Бейруте, некоторые кидали камни. Полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались прорваться через ограждение, блокирующее улицу, которая ведет к парламенту.



