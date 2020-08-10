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8 августа 20, 23:50
Протесты в Бейруте. Захвачено здание МИД. фото, видео
Ливан
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Красный крест сообщает более чем о ста пострадавших, один полицейский погиб во время беспорядков в столице Ливана

В Бейруте, столице Ливана, протестующие штурмовали здания министерств и разгромили офисы Ассоциации ливанских банков. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Reuters.

В Бейруте, столице Ливана, протестующие штурмовали здания министерств и разгромили офисы Ассоциации ливанских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанское телевидение.

Протестующие заявляют, что политики страны должны быть повешены и наказаны за халатность, которая привела к мощному взрыву в порту Бейрута во вторник. В результате взрыва погибли 158 человек, около 6000 были ранены.



Во время столкновений погиб полицейский: он упал в шахту лифта, убегая от протестующих.

Красный крест насчитал 117 получивших ранения на месте событий, еще 55 были госпитализированы.



Десятки протестующих ворвались в Министерство иностранных дел и сожгли в нем портрет президента Ливана Мишеля Ауна. Они заявили, что останутся в здании и призвали людей захватывать все министерства.



Около 10 000 человек собрались на Площади мучеников в Бейруте, некоторые кидали камни. Полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались прорваться через ограждение, блокирующее улицу, которая ведет к парламенту.


Полиция также подтвердила факт стрельбы и применение резиновых пуль, однако неясно, кто именно открывал огонь.

По телевидению показывают протестующих, прорывающихся в министерства энергетики и экономики.

Премьер-министр Хассан Диаб заявил, что единственным выходом станут досрочные выборы в парламент.

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. 

Ущерб, по предварительным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов США, возможно, даже больше. Погибли не менее 135 человек, еще около 5000 получили травмы.

Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.
Вчера в Бейруте начались протесты против властей.
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liga.net
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