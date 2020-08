Соперницу Трампа на выборах президента укусила летучая мышь

Кандидата в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен укусила летучая мышь. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.

При каких обстоятельствах произошел инцедент - не уточняется. Джоргенсен только уточнила, что инцидент случился в начале ее предвыборной кампании.

I will not be able to attend the campaign rally tomorrow morning. I will be getting a rabies vaccine as a precaution after having been bitten by a bat near the start of this campaign tour! I have every intention of participating in the FLAME march and I will deliver remarks at...

Джоргенсен пришлось отменить митинг с избирателями, так как ей требовалась вакцина от бешенства. При этом Джоргенсен пообещала, что остальные мероприятия с ее участием пройдут по запланированному графику.