В Минск согнали военную технику. видео

В преддверии президентских выборов в столице Беларуси заметили колонну военной техники. Видео, как она едет по ночному Минску, опубликовали на Youtube.





Сегодня в Беларуси основной день голосования, избирательные участки открылись в 08:00 утра. Кандидатов всего пятеро - кроме действующего президента Александра Лукашенко, на пост главы государства также баллотируются жена задержанного блогера Светлана Тихановская, бизнесмен Сергей Черечень, бывший депутат Анна Канопацкая и оппозиционер Андрей Дмитриев.