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9 августа 20, 12:50
В Минск согнали военную технику. видео
Беларусь
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Колонна военной техники была замечена на улицах ночной столицы Беларуси

В преддверии президентских выборов в столице Беларуси заметили колонну военной техники. Видео, как она едет по ночному Минску, опубликовали на Youtube.


Сегодня в Беларуси основной день голосования, избирательные участки открылись в 08:00 утра. Кандидатов всего пятеро - кроме действующего президента Александра Лукашенко, на пост главы государства также баллотируются жена задержанного блогера Светлана Тихановская, бизнесмен Сергей Черечень, бывший депутат Анна Канопацкая и оппозиционер Андрей Дмитриев.

5 августа Александр Лукашенко заявил, что примет любое решение народа и посоветовал тем, кто хочет другого президента, идти не на площадь, а на выборы. 6 августа с главой штаба соперницы Лукашенко Светланы Тихановской провели "разъяснительную беседу".
liga.net
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