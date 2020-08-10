Кто выиграет президентские выборы в США, рассказал историк

Профессор-историк назвал победителя президентских выборов в США. Он не ошибался в прогнозах тридцать шесть лет.
Профессор истории из США Аллан Лихтман заявил, что знает, кто выиграет грядущие президентские выборы в его стране. Как сообщает Фраза.юа, 73-летнего специалиста цитирует издание The New York Times.
Как отмечается, для определения победителя эксперт использует собственную систему, которая называется «Ключи к Белому дому»: ее суть заключается в тринадцати вопросах, на которые можно ответить только «да» или «нет».
Он поясняет: «Если «да» встречается семь и более раз, победу одержит действующая партия. Если ответ на семь или более вопросов «нет», избиратели выступят против партии власти».
По словам историка, его вопросы касаются экономики, волнений в стране, скандалов, побед или неудач кандидатов, а также их личных качеств.
Также он утверждает, что не ошибался в прогнозах с 1984 года.
Вопросы и ответы выглядят следующим образом:
1. Правящей партии удалось удержать места на «промежуточных выборах»? Нет.
2. У действующего президента нет соперников внутри собственной партии? Да.
3. Действующий президент хочет переизбираться? Да.
4. В выборах не принимает участие третья партия? Да.
5. Экономика последних пары лет в порядке? Нет.
6. Экономический рост такой же стабильный, как два предыдущих президентских срока? Нет.
7. Президент своими действиями в корне изменил национальную политику? Да.
8. Настроение общественности можно описать как «спокойное»? Нет.
9. В Белом доме во время последнего срока президента не было скандалов? Нет.
10. Политика Белого дома и президента не привела к масштабным провалам за границей, в том числе военным? Да.
11. Политика Белого дома и президента привела к масштабным успехам за границей, в том числе военным? Нет.
12. Правящий президент – харизматичный лидер? Нет.
13. Соперник президента – не харизматичный? Да.
Отрицательных ответов получилось семь, а положительных – лишь шесть. На основе своего анализа профессор заявил, что следующим президентом США станет Джо Байден, который победит Дональда Трампа.