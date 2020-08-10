Кто выиграет президентские выборы в США, рассказал историк

Профессор истории из США Аллан Лихтман заявил, что знает, кто выиграет грядущие президентские выборы в его стране. Как сообщает Фраза.юа, 73-летнего специалиста цитирует издание The New York Times.

Как отмечается, для определения победителя эксперт использует собственную систему, которая называется «Ключи к Белому дому»: ее суть заключается в тринадцати вопросах, на которые можно ответить только «да» или «нет».

Он поясняет: «Если «да» встречается семь и более раз, победу одержит действующая партия. Если ответ на семь или более вопросов «нет», избиратели выступят против партии власти».

По словам историка, его вопросы касаются экономики, волнений в стране, скандалов, побед или неудач кандидатов, а также их личных качеств.

Также он утверждает, что не ошибался в прогнозах с 1984 года.



