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9 августа 20, 13:16
Лукашенко договорился с Путиным по ЧВК Вагнера
Путин и Лукашенко
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Беларусь с Россией всегда будет сотрудничать, всегда будем вместе, подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с задержанием 33 россиян под Минском, пишет Интерфакс 9 августа.

В пятницу, 7 августа, у президентов состоялся телефонный разговор по инициативе Путина.

"С Путиным договорились разобраться по боевикам", - сказал Лукашенко, допустив, что эту ситуацию "может быть, третья страна спровоцировала".

"Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко также сообщил, что Путин передал ему письмо, в которых излагались факты о задержанных россиянах. Его сейчас изучает следствие. Белорусский лидер при этом заявил, что "никакие Вагнеры" не повлияют на отношения Беларуси и России.

"С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе", - сказал Лукашенко. По его словам, во время телефонного разговора Путин сказал ему, что "мы в одной лодке".
Korrespondent
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