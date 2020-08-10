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9 августа 20, 19:34
Жена экс-кандидата в президенты Беларуси выехала из страны
Вероника Цепкало
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Как сообщается, Веронику Цепкало хотели арестовать еще вчера, но тогда по ошибке задержали другого человека

Как сообщается, Веронику Цепкало хотели арестовать еще вчера, но тогда по ошибке задержали другого человека

Жена бывшего кандидата в президенты Беларуси, Валерия Цепкало выехала из страны, опасаясь уголовного преследования. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, вчерашнее краткосрочное задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктора Бабарыко – Марии Колесниковой произошло по ошибке, потому что "хотели задержать Веронику Цепкало".

Сообщается, что Вероника Цепкало сейчас находится в Москве. Когда именно она пересекла границу - не уточняется.

Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. После этого он уехал из страны, но его жена Вероника оставалась там и участвовала в предвыборных мероприятиях другого оппозиционного кандидата в президенты - Светланы Тихановской.

Штаб Бабарык (который тоже поддерживал Тихановскюу) подтвердил, что Вероника Цепкало уехала из Минска.

8 августа задержали начальницу штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. 

Ранее сегодня сообщалось, что в штабе Светланы Тихановской задержали семь человек, еще один не выходил на связь. 

Кроме того, в столице Беларуси наблюдались проблемы со связью - невозможно получить доступ к некоторым сервисам и сайтам. 

Сегодня, 9 августа, в Беларуси - основной день выборов президента страны. Центральная избирательная комиссия уже признала выборы состоявшимися, поскольку явка на них, с учетом досрочного голосования, превысила 50%.
liga.net
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