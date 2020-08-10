Жена экс-кандидата в президенты Беларуси выехала из страны

Как сообщается, Веронику Цепкало хотели арестовать еще вчера, но тогда по ошибке задержали другого человека
Жена бывшего кандидата в президенты Беларуси, Валерия Цепкало выехала из страны, опасаясь уголовного преследования. Об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечается, вчерашнее краткосрочное задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктора Бабарыко – Марии Колесниковой произошло по ошибке, потому что "хотели задержать Веронику Цепкало".
Сообщается, что Вероника Цепкало сейчас находится в Москве. Когда именно она пересекла границу - не уточняется.
Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. После этого он уехал из страны, но его жена Вероника оставалась там и участвовала в предвыборных мероприятиях другого оппозиционного кандидата в президенты - Светланы Тихановской.
Штаб Бабарык (который тоже поддерживал Тихановскюу) подтвердил, что Вероника Цепкало уехала из Минска.8 августа задержали начальницу штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз.