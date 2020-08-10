По результатам экзитпола Лукашенко набрал почти 80%

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов по результатам национального экзитпола, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%. Опрос проводила аккредитированная властями Молодежная лабораторией социологических исследований, передает БЕЛТА.
Полные результаты
- Лукашенко - 79,7%;
- Тихановская - 6,8%;
- Канопацкая - 2,3%;
- Дмитриев - 1,1%;
- Черечень - 0,9%;
- против всех - 9,2%.
Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.