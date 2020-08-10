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9 августа 20, 21:38
По результатам экзитпола Лукашенко набрал почти 80%
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Основная оппонентка президента Беларуси Лукашенко, Светлана Тихановская, набрала 6,8% голосов, говорится в данных провластного экзитпола

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов по результатам национального экзитпола, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%. Опрос проводила аккредитированная властями Молодежная лабораторией социологических исследований, передает БЕЛТА.

Полные результаты

- Лукашенко - 79,7%;

- Тихановская - 6,8%;

- Канопацкая - 2,3%;

- Дмитриев - 1,1%;

- Черечень - 0,9%;

- против всех - 9,2%.

Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.
liga.net
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