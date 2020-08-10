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10 августа 20, 09:27
Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 20 млн
COVID-19
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За последние сутки в мире зарегистрировали почти 220 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире преодолело отметку в 20 миллионов. Об этом по состоянию на утро понедельника, 10 августа, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, по последним данным, в мире насчитывается 20 миллионов 26 тысяч случаев заболевания. Побороли болезнь больше половины инфицированных – 12 миллионов 900 тысяч, умерли – 734 тысячи.

За последние сутки зарегистрировали почти 220 тысяч новых случаев. В тройку стран, где больше всего новых больных входят Индия (62 тысячи), США (почти 48 тысяч) и Бразилия (22 тысячи).

За это же время от осложнений болезни умерли 4798 человек.

Коэффициент смертности пациентов с коронавирусом на 1 млн населения планеты - 94,1. В США на 1 млн жителей скончались 500 человек, в Бразилии - 472, Индии - 32.

Накануне сообщалось, что в Бразилии количество случаев коронавируса превысило три миллиона.

А в Украине в 2,5 раз выросли темпы заражения COVID-19. Минздрав в очередной раз призвал украинцев относиться к эпидемии более серьезно.
Korrespondent
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