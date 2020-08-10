Видео протестов в Минске с драками, взрывами и стрельбой

После закрытия участков для голосования на выборах президента Беларуси и объявления результатов национального экзитпола (Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, а у Светланы Тихановской 6,8%) сотни людей вышли на акции протеста в разных городах. По состоянию на утро 10 августа волнения притихли, однако до сих пор не работают многие СМИ и сайт Цинтризбиркома.













Самые массовые акции прошли в столице страны возле стелы "Минск - город-герой". Там собрались около 3 тысяч людей, которые выражали недовольство, по их мнению, нечестной избирательной кампанией. Силовики попытались разогнать акцию протеста и использовали различные спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и водометы. Некоторых протестовавших задержали, применялась сила, сообщило "Радыё Свабода". По словам очевидцев, они видели не менее 10 раненых. Также автозак сбил одного из активистов.





- В один из домов в Минске на 7 этаж на балкон залетела газовая граната. МЧС подняли лестницу в квартиру, говорят, там никого не было. Везде газ, слезятся глаза и першит в горле. Некоторых людей из квартир по лестнице вытаскивали в противогазах, - передает tut.by.













"Еврорадио" отметило, что в столице Беларуси избили журналиста Associated Press Мстислава Чернова, ему вызвали "скорую".





Корреспонденты "Нашей Нівы" сообщили, что задержания проходили в разных районах Минска. "Телеграм"-канал Nexta пишет, что в Пинске люди прогнали ОМОН. По словам очевидцев, у милиционеров отобрали щиты и дубинки, силовиков оттолкнули и заставили уйти. В Гродно люди пообещали вернуться в большем количестве. Силовики тем временем ночевали в здании горисполкома, передает "Беларусь інфармацыі". В Кобрине ОМОН опустил щиты под крики "милиция с народом". Ситуация стала успокаиваться ближе к 3:00.





Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.