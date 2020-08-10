Видео протестов в Минске с драками, взрывами и стрельбой

Несмотря на то, что силовики заявили о "контроле над ситуацией", сегодня утром в центре Минска перекрыты некоторые улицы
После закрытия участков для голосования на выборах президента Беларуси и объявления результатов национального экзитпола (Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, а у Светланы Тихановской 6,8%) сотни людей вышли на акции протеста в разных городах. По состоянию на утро 10 августа волнения притихли, однако до сих пор не работают многие СМИ и сайт Цинтризбиркома.
Самые массовые акции прошли в столице страны возле стелы "Минск - город-герой". Там собрались около 3 тысяч людей, которые выражали недовольство, по их мнению, нечестной избирательной кампанией. Силовики попытались разогнать акцию протеста и использовали различные спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и водометы. Некоторых протестовавших задержали, применялась сила, сообщило "Радыё Свабода". По словам очевидцев, они видели не менее 10 раненых. Также автозак сбил одного из активистов.
- В один из домов в Минске на 7 этаж на балкон залетела газовая граната. МЧС подняли лестницу в квартиру, говорят, там никого не было. Везде газ, слезятся глаза и першит в горле. Некоторых людей из квартир по лестнице вытаскивали в противогазах, - передает tut.by.
"Еврорадио" отметило, что в столице Беларуси избили журналиста Associated Press Мстислава Чернова, ему вызвали "скорую".
Корреспонденты "Нашей Нівы" сообщили, что задержания проходили в разных районах Минска. "Телеграм"-канал Nexta пишет, что в Пинске люди прогнали ОМОН. По словам очевидцев, у милиционеров отобрали щиты и дубинки, силовиков оттолкнули и заставили уйти. В Гродно люди пообещали вернуться в большем количестве. Силовики тем временем ночевали в здании горисполкома, передает "Беларусь інфармацыі". В Кобрине ОМОН опустил щиты под крики "милиция с народом". Ситуация стала успокаиваться ближе к 3:00.
Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
Радио Свобода и российское пропагандистское агентство Sputnik показали кадры вчерашних стычек белорусских силовиков с людьми, которые вышли на улицы в Беларуси протестовать против нарушений и возможных фальсификаций после дня выборов президента или просто поучаствовать в массовой акции несогласия с действиями властей.
На кадрах видно массовость протеста, драки с силовиками, вспышки и грохот от светошумовых гранат, выстрелы и процесс оказания первой медицинской помощи раненому.
Некоторые центральные улицы Минска по состоянию на 07:00 утра по-прежнему перекрыты, хотя силовики заявляют, что "взяли ситуацию под контроль". Часть ресурсов, которые освещали ход выборов и протесты – tut.by, naviny.by и другие – не открываются.
Вчера, 9 августа, в Беларуси прошли выборы президента. Провластный экзитпол объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Лукашенко.
По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, 9,42% отказались отвечать, у Лукашенко 5,89%, против всех 1,82%, у остальных кандидатов около 0,4%. Тихановская заявила, что будет в судах отстаивать голоса избирателей.
Люди во многих городах страны вышли на протесты. Начались разгоны и перебои со связью. В Минске автозак въехал в толпу, стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших неизвестно.
Тихановская не присоединилась к акциям и намерена защищать победу "законными способами". Она призвала власть остановить насилие, а демонстрантов - не провоцировать его. Лукашенко пока молчит.