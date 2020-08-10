Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон - список

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон. Новые данные содержатся на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно новому перечню, в Украине за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 составляет 38,10 человек на 100 000 населения. Украина входит в "зеленую" зону.

Также к "зеленой" зоне - Чехия, Беларусь, Хорватия, Турция, Словения, Словакия, Литва, Латвия. В перечень стран "красной" зоны попали Греция, Польша, Болгария, Черногория, Румыния.





В списке всего 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.



За 9 августа в Украине диагностировали COVID-19 у 1008 человек (из них 65 детей и 42 медика), 202 пациента госпитализировали. Умерли 25 пациентов (днем ранее – 18), выздоровевшими объявлены 387 (317).





За время эпидемии в стране официально зафиксировали 81 957 заболевших, 1922 умерли и 44 359 выздоровели.



