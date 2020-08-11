Протестующих в Минске избивают и задерживают силовики: видео

В Минске люди группами идут в центр города, чтобы протестовать против фальсификации результатов президентских выборов. Их избивают и задерживают силовики, на некоторых улицах слышны выстрелы.
О столкновениях на улице Кальварийской TUT.by сообщает, что стрельбу по демонстрантам вели люди в военной форме и полной тактической амуниции. Люди перекрыли дорогу рядом с торговом центре Корона, взявшись в сцепку. Когда силовики начали стрелять, люди стали прятаться в ТЦ. Также против протестующих используют газ.
Как передает Радио Свобода, ГИБДД перекрыли почти весь центр Минска, транспорт не ходит.
Несколько человек держались за руки на проспекте Дзержинского, когда увидели автобус с ОМОНом. Силовики стали избивать людей дубинками, пока не упали первые. Остальные разбежались.
Также сообщается, что в разных районах Минска автомобилисты перекрывают дороги.Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.