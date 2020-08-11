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10 августа 20, 22:35
Протестующих в Минске избивают и задерживают силовики: видео
Минск
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Сообщается, что в разных районах Минска автомобилисты перекрывают дороги

В Минске люди группами идут в центр города, чтобы протестовать против фальсификации результатов президентских выборов. Их избивают и задерживают силовики, на некоторых улицах слышны выстрелы.

О столкновениях на улице Кальварийской TUT.by сообщает, что стрельбу по демонстрантам вели люди в военной форме и полной тактической амуниции. Люди перекрыли дорогу рядом с торговом центре Корона, взявшись в сцепку. Когда силовики начали стрелять, люди стали прятаться в ТЦ. Также против протестующих используют газ.

Как передает Радио Свобода, ГИБДД перекрыли почти весь центр Минска, транспорт не ходит.

Несколько человек держались за руки на проспекте Дзержинского, когда увидели автобус с ОМОНом. Силовики стали избивать людей дубинками, пока не упали первые. Остальные разбежались.

Также сообщается, что в разных районах Минска автомобилисты перекрывают дороги.

Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская. 

 Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. 

Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.  


Сегодня Telegram-канал NEXTA призвал протестующих прийти к стеле городу-герою или на близлежащие  улицы в 19:00. Позже стало известно, что силовики оцепили это место. Оппозиция изменила точки сбора.

Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. "Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", - сказала ее пресс-секретарь Анна Красулина. 
liga.net
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