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11 августа 20, 08:27
Трамп неожиданно покинул пресс-конференцию. ВИДЕО
Трамп
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Дональд Трамп прервал пресс-конференцию и покинул зал после того, как к нему подошёл сотрудник Белого дома и что-то сказал.
Секретная служба США подтвердила, что возле Белого дома велась стрельба, из-за которой президент Дональд Трамп неожиданно покинул пресс-конференцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

"Секретная служба может подтвердить, что на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню велась стрельба с участием офицера (Секретной службы. - Ред.). На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Более подробная информация последует", - говорится в твиттере службы.

Ранее Трамп по просьбе сотрудников охраны вынужден был прервать пресс-конференцию.

Президент США рассказывал журналистам об экономических успехах США, когда к нему подошел один из сотрудников Секретной службы и что-то объяснил. Трамп спросил его, в чем дело, выслушал краткие объяснения, после чего, не говоря ни слова, покинул место проведения пресс-конференции.

Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина.

Через несколько минут Трамп вернулся, сообщил, что около Белого дома произошла стрельба и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по подозреваемому и, видимо, ранили его. По его словам, больше никто не пострадал.
censor.net.ua
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