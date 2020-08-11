Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.50
USD
27.59
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
11 августа 20, 08:48
Как прошли вторые сутки протестов в Беларуси? ВИДЕО+ФОТО
Минск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вечером 10 августа и ночью 11 августа по всей Беларуси продолжались массовые акции протеста, связанные с президентскими выборами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Акции протеста и насильственный разгон демонстрантов прошли в ряде городов Беларуси, включая Бобруйск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Береза ​​и Мозырь.

Больше всего сообщалось о протестах и ​​задержаниях в Минске. Два основных очага протеста образовались возле площади Бангалор, под супермаркетом "Рига" и между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Сообщалось также о задержаниях в центре города, в Каменной Горке, Уручче и Маяке Минска.

Силовики демонтировали баррикады на "Риге" как минимум четыре раза - демонстранты разошлись, затем вернулись и построили новые.

Против демонстрантов были применены пули, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Взрывы были слышны в разных частях города до 2 часов ночи.

В МВД признали гибель одного митингующего - около 23 часов 10 августа в результате взрыва на улице Притицкого в Минске погиб мужчина. В МВД утверждают, что это было самодельное взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Однако присутствующие журналисты отмечают, что тогда силовики обстреляли демонстрантов светошумовыми гранатами.

Журналисты утверждают, что по ним стреляли люди в военной форме, хотя они были в жилетах "Прессы", была ранена корреспондент "Нашей Нівы" Наталья Лубневская.

Действия силовиков в отношении демонстрантов стали более агрессивными, стали чаще применяться спецсредства, но демонстранты также стали чаще строить баррикады, бросая в силовиков различные предметы. Свидетели в Бресте видели, как силовики запустили фейерверк, а в Минске говорили, что видели по крайней мере один "коктейль Молотова", который демонстранты бросили в милицию, и самодельную пиротехнику, которую бросали в водометы. По поводу последнего протестующие заявили, что "это ответ на то, что в них были брошены гранаты".


Фото: Радио "Свобода"


В Минске в районе метро Пушкинская — водитель общественного транспорта, раненный в ногу






Фото: TUT.by
censor.net.ua
Ещё по теме:
Зеленский собирается в Беларусь
В Беларуси полиция задерживает митингующих активистов. ФОТО
Претендента на пост президента Беларуси арестовали
Граждане шести стран смогут приезжать в Украину по безвизу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Китае рапортуют об успехе вакцины из "убитого" вируса
noimageПри стрельбе у Белого дома ранены двое людей
noimageТрамп неожиданно покинул пресс-конференцию. ВИДЕО
noimageПротестующих в Минске избивают и задерживают силовики: видео
noimageПольша обновила условия пребывания украинцев в стране
Лента новостей