Лидер Китая Си Цзиньпин обратился к гражданам своей страны, пишет Фраза.юа.

Как цитирует политика его пресс-служба, он призвал людей «прекратить расточительство в еде».

Он сказал: «Яление растоКитайчительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает. Несмотря на то, что производство зерна растет из года в год, всегда следует осознавать риски в области продовольственной безопасности, и влияние пандемии этого года стало для Китая тревожным сигналом».

Также лидер Китая добавил: «Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Нам нужно шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию».