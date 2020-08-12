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12 августа 20, 08:30
Лидер Китая сделал странное заявление
Си Цзиньпин
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Граждан Китая призвали меньше есть. Сделал это лидер страны Си Цзиньпин.

Лидер Китая Си Цзиньпин обратился к гражданам своей страны, пишет Фраза.юа.

Как цитирует политика его пресс-служба, он призвал людей «прекратить расточительство в еде».

Он сказал: «Яление растоКитайчительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает. Несмотря на то, что производство зерна растет из года в год, всегда следует осознавать риски в области продовольственной безопасности, и влияние пандемии этого года стало для Китая тревожным сигналом».

Также лидер Китая добавил: «Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Нам нужно шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию».
Fraza.ua
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